Fisco, Calderone: “Ridurre pressione ma sperimentazione regime forfettario non ha dato risultati positivi”

(Adnkronos) – “E’ oggettivo che la pressione fiscale in Italia abbia raggiunto livelli tali da risultare comprimere i redditi degli italiani, limitandone il potere di acquisto e comprimendo conseguentemente i consumi. Politiche fiscali che incidono positivamente su questa situazione di fatto, riequilibrandola, vanno certamente osservate con attenzione. Peraltro, non si può negare che la sperimentazione già fatta con l’introduzione del regime forfettario non abbia dato risultati positivi”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine consulenti del lavoro, riferendosi alla flat tax.