Finlandia, Sanna Marin: “Ho fatto il test antidroga”

(Adnkronos) – La premier finlandese Sanna Marin ha rivelato in una conferenza stampa di aver fatto, oggi, il test antidroga in risposta alla diffusione del video in cui balla scatenata insieme ad amici a una festa. “Non ho fatto nulla di illegale”, ha ribadito Marin, precisando che il risultato del test sarà disponibile la prossima settimana.