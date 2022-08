Fa bagno di notte a Porto Tolle e scompare, ritrovato dopo 10 ore

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato vivo questa mattina, intorno alle 10, il ragazzo 29enne disperso nella notte dopo il bagno con gli amici lungo la spiaggia di Barricata, a Porto Tolle (Rovigo).

Nella tarda serata di ieri cinque ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 29 anni, hanno deciso di fare il bagno ma a causa della forte corrente e del mare mosso soltanto in quattro sono riusciti a guadagnare la riva. Molto impauriti i quattro ragazzi hanno dato subito l’allarme e si è così messa immediatamente in moto la macchina dei soccorsi, coordinata nella prima fase dalla Capitaneria di Porto di Chioggia.

E’ stata infatti inviata in zona la motovedetta e una pattuglia via terra dove erano già presenti i carabinieri della locale stazione e i poliziotti del commissariato di Porto Tolle, insieme ai vigili del fuoco di Adria e i loro mezzi. Tuttavia, a causa delle pessime condizioni del tempo, le ricerche hanno dato esito negativo per cui è stato chiesto ed ottenuto l’intervento di mezzi aerei disponibili.

Intorno alle 10 del mattino l’elicottero dei vigili del fuoco ha avvistato il giovane lungo la barena di Bacucco, a quasi cinque chilometri dalla zona in cui era entrato in acqua ben dieci ore prima. Il ragazzo, visibilmente sotto shock, ma tutto sommato in buono stato di salute, è stato trasportato sempre in elicottero presso l’ospedale di Chioggia ed affidato alle cure mediche.