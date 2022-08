F1 Gp Belgio, la Ferrari di Sainz in pole davanti a Perez

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull è il più veloce in 1’43″665 nelle qualifiche del Gp del Belgio a Spa, ma a partire dalla pole sarà la Ferrari di Carlos Sainz (1’44″297), a causa della penalità inflitta all’olandese, campione del mondo in carica e leader iridato. Al fianco dello spagnolo partirà l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez (1’44″462). In seconda fila scatteranno lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’45″368) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’45″503). Quarto tempo per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (1’44″553) che partirà però 16°, subito dietro a Verstappen, sempre a causa di una penalizzazione.