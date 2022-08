(Adnkronos) – Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l’oro nel duo libero misto agli Europei di nuoto 2022, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Quello di oggi è il settimo oro per l’Italia agli Europei di Roma e il secondo per Minisini dopo quello di ieri nell’individuale.