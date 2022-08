Europei di nuoto, prima medaglia per l’Italia: azzurre argento nel sincro

(Adnkronos) – Prima medaglia per l’Italia ai Campionati europei di nuoto 2022 in corso al Foro Italico di Roma. La Nazionale azzurra di nuoto sincronizzato chiude al 2° posto la finale Squadra tecnico dell’artistico. Oro all’Ucraina, bronzo per la Francia.

Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli incantano sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio ottengono 90.3772 (27.4000 l’esecuzione, 27.4000 di impressione artistica 35.5772 gli elementi). Davanti a loro solo l’Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti.