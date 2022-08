Europei ciclismo, oro per Barbieri e Zanardi

(Adnkronos) – Ancora un successo per l’Italia del ciclismo su pista agli Europei di Monaco di Baviera: Rachele Barbieri e Silvia Zanardi trionfano nella madison centrando il terzo oro azzurro. Barbieri e Zanardi riescono a spuntarla per un solo punto in più, 41 a 40, rispetto alle francesi Clara Copponi-Marion Borras. Terza piazza per le danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth.