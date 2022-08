Elezioni regionali Sicilia, Miccichè: “Pd-M5s separati? Per noi vittoria facile”

(Adnkronos) – “M5s e Pd vanno separati in Sicilia? La vittoria è abbastanza facile a questo punto”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, durante una conferenza stampa, nella sede del partito a Palermo, per presentare le liste azzurre per la Camera e il Senato, commenta la rottura dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, annunciata nel pomeriggio da Giuseppe Conte.

“Quello che è successo in Sicilia con Pd e M5s che si sono separati a sorpresa nella corsa alla presidenza della Regione siciliana, mandando in frantumi l’area progressista dimostra – sottolinea Miccichè – che il concetto di coalizione e maggioritario comincia a fare acqua da tutte le parti. Mi auguro che si torni al proporzionale. Oggi abbiamo bisogno di un mondo moderato di cui noi siamo rappresentanti”.