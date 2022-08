Elezioni politiche, Vespa: “Meloni-Letta, confronto all’americana in tv”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni e Enrico Letta hanno deciso di sfidarsi in un “confronto all’americana” nello studio di Porta a Porta in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Bruno Vespa, a La Stampa, illustra come sarà organizzata la trasmissione del 22 settembre. “Nella prima serata del 22 settembre sono stati invitati Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Carlo Calenda. A ciascuno di loro è stata assegnata la possibilità di un’intervista di mezz’ ora”, dice il giornalista. Ogni leader ha avuto la possibilità di organizzare il proprio spazio? “Certo, ogni leader avrà il suo tempo preciso uguale per tutti. Letta e Meloni hanno deciso di utilizzare la loro mezz’ ora per un confronto tra di loro che a quel punto diventa di un’ora. Un confronto all’americana moderato da me”, spiega Vespa. “Questo incontro, se vogliamo chiamarlo faccia a faccia, è frutto di un lungo lavoro iniziato subito dopo lo scioglimento delle Camere ed è il risultato di un accordo tra le due parti. Noi ospiteremo, come peraltro abbiamo sempre fatto, tutte le forze politiche, anche le più piccole, senza nulla togliere ad alcuno”.