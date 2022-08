Elezioni politiche 2022, Di Maio: “Con destra sfascia-conti Italia rischia default”

(Adnkronos) – “Il trio sfascia-conti Salvini Berlusconi Meloni in 15 giorni ha già fatto promesse per 100 miliardi di euro. C’è un problema enorme, di sicurezza economica del Paese: o vi stanno prendendo in giro o, se fanno sul serio, rischiamo il default”. Così Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, in un video pubblicato sui suoi canali social.

“Azzerare l’Iva” sui prodotti di prima necessità e introdurre “il tetto massimo al prezzo del gas sono due obiettivi importanti – rimarca – Sono delle priorità che si possono affrontare con soluzioni realizzabili. Ma io qui vedo una politica litigiosa, che molto spesso passa il tempo ad attaccare me e la coalizione progressista, quando invece la priorità dovrebbe essere avere un governo in grado, in queste settimane, di andare ai tavoli europei per ottenere gli obiettivi che ci servono”.

“Avete visto le bollette energetiche che hanno pubblicato imprenditori e cittadini? In alcuni casi si sono quasi decuplicate rispetto allo scorso anno. Questa è la priorità di cui deve occuparsi la politica. Invece vediamo litigi o le proposte assurde della coalizione sfascia-conti. Ci vuole subito il tetto massimo al prezzo del gas per riportare le bollette ai livelli di prima della crisi”, sottolinea Di Maio.