Elezioni 2022, Meloni vs Letta: “Usa Cnn per lanciare bugie su FdI”

(Adnkronos) – “La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto. Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d’Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa”. Sulla sua pagina Fb Giorgia Meloni replica ad Enrico Letta.

“A Letta -avverte la leader di Fdi- non importa se così facendo danneggia l’Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri di essere l’alternativa politica a questa gente”.

“È semplice – aveva detto Letta intervistato dalla Cnn -, nel mondo sarebbero Trump, Putin e Orban a gioire se vincessero Meloni e Salvini. Un enorme pericolo per l’Italia e per l’Europa”.