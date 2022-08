Elezioni 2022, Meloni: “Calenda ha fatto i suoi calcoli”

(Adnkronos) – “Banalmente siamo davanti a un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a un balletto tragicomico”. A parlare così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ospite di “Non Stop news” su Rtl 102.5, commentando il ‘divorzio’ elettorale tra Pd e Azione in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Da una parte c’è la telenovela, dall’altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma. Il centrodestra è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall’altra parte l’unica idea condivisa è ‘battiamo la destra'”.

“Io penso che Calenda ieri abbia fatto il suo calcolo elettorale, forse ritiene che fuori dal centro sinistra possa fare qualcosa di meglio ma la strategia non cambia: marciare divisi per colpire uniti. Ovvero: ‘proviamo a fare il massimo, facendo finta che ci combattiamo e poi ci mettiamo insieme in una bella ammucchiata'”. Che il centrosinistra stia unito o non unito in un’alleanza, “poco cambia, starebbero insieme in un governo”, ha sottolineato Meloni ricordando che “la regola del centrodestra è che chi prende più voti propone al presidente della Repubblica la figura indicata a guidare il governo. Se Fdi prenderà il 23% alle elezioni cosa succede? Che quel nome sono io; io presumo di sì, perché non dovrebbe essere così? Perché la Meloni no? Io penso che chi vota Fdi lo faccia in questa ottica”.

“Io non sto facendo la campagna elettorale con l’idea che abbiamo già vinto – ha proseguito – Non mi piace dare per scontata la vittoria, a me piace combattere. Bisogna restare concentrati e lo dobbiamo dire chiaro e tondo agli italiani che dovranno andare a votare”.

“A me non interessa arrivare al governo, mi interessa governare. Sono due cose molto diverse. Sono troppo scaramantica per fare una previsione. Ho le mie speranze, i miei obiettivi. Io punto al massimo e non mi do limiti”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla percentuale che si augura di raccogliere alle prossime elezioni politiche.