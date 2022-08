Elezioni 2022 Meloni: “Animali sono familiari, pene più aspre a chi maltratta”

(Adnkronos) – “Sapete che sono quasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case come familiari a quattro zampe? Eppure si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti o di stenti. Gli animali domestici sono parte della famiglia, a tutti gli effetti, e Fratelli d’Italia intende battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d’affetto”. Così Giorgia Meloni in un video sui social.

“Tra le nostre iniziative, già avviate in questa legislatura, c’è ad esempio l’inasprimento delle pene per chi maltratta, avvelena e abbandona gli animali ma, ancora più importante, saranno le campagne di informazione e formazione sul rispetto degli animali, che vanno fatte a partire proprio dalle scuole. Vogliamo batterci per fermare la tratta illegale dei circa 300.000 cuccioli che arrivano dal’Est Europa e che ogni anno vengono venduti in Italia per migliaia di euro come cani di razza, dopo che hanno subito interminabili giorni di viaggio in condizioni pietose”.

“E poi vogliamo ampliare le attività di pet therapy e, dove possibile, faremo entrare i nostri amici animali nelle case di cura e negli ospedali, perché anche la compagnia di chi ci vuole bene è una terapia. Perché penso davvero che, come disse Ghandi,’la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali’”.