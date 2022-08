Elezioni 2022, Mastella: “Più spazi in tv o inizierò sciopero della fame”

(Adnkronos) – Reclama più spazio in tv e minaccia lo sciopero della fame. Per Clemente Mastella “continua la petulante insistenza di alcuni segretari di partito di monopolizzare i dibattiti televisivi. Abbiamo prodotto ricorso agli organi competenti per evitare un ennesimo scempio democratico, uno tra i tanti di questa singolare campagna elettorale. Gli spazi – afferma – dovrebbero essere dati in più a chi non ha ministri che, pur dimissionari, continuano a frequentare le tv impazzando dovunque. Le ragioni della democrazia impongono parità di accesso. Inizierò uno sciopero della fame se le regole dovessero essere disattese”, dichiara in una nota il segretario nazionale di Noi Di Centro.