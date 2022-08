Elezioni 2022, Lopalco: “Mia candidatura? Non ne ho notizia”

(Adnkronos) – “Non ho notizie sulla mia candidatura alle elezioni politiche. Per quanto ne so, non si è ancora concretizzata”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento che ha già avuto in Puglia, nel recente passato, un’esperienza diretta con la politica come assessore alla Sanità della Giunta Emiliano.

“Prima della crisi di Governo – spiega – avevo aderito ad Articolo 1 e al progetto politico di Roberto Speranza. Quando si aperta la crisi la segreteria regionale di Art 1 ha fatto il mio nome come proposta di candidatura. Tutto qui. Da allora non ho sentito più nessuno”.

Lopalco,**

‘Da assessore alla sanità pugliese ho imparato che far valere competenze è impresa difficile’

“I tecnici in politica servono, nel senso che chi si offre ad una esperienza politica deve portare con sé il suo bagaglio di competenze tecniche. Attenzione però a non confondere un bravo esperto con un buon politico. Sono due mestieri diversi”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento di cui si fa il nome come candidato, per Articolo 1, alle prossime elezioni.

“La mia esperienza da assessore alla sanità pugliese – aggiunge Lopalco – mi ha lasciato la passione per migliorare le mie capacità politiche. Cioè riuscire a far valere le mie competenze nell’agone politico. Impresa per nulla semplice”.