Elezioni 2022, liste Lega: big di governo in uninominali alla Camera

(Adnkronos) – Chiuse le candidature per il Senato, la Lega è alle prese con le ultime limature per le liste alla Camera. Come già anticipato dal segretario Matteo Salvini, tutta la squadra di governo verrà riconfermata e sono infatti i nomi dei big del Carroccio i primi ad aver trovato una collocazione. “I sottosegretari uscenti della Lega Federico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso saranno candidati in collegi uninominali alla Camera”, fa sapere il Carroccio. “In particolare: Freni nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia”.

Il ministro uscente Giancarlo Giorgetti e il vicesegretario della Lega Andrea Crippa saranno candidati per la Lega in Lombardia, fanno sapere fonti del Carroccio.

“Tra i volti nuovi, nel Lazio – comunica ancora il partito di Salvini – si segnala Simonetta Matone”, già candidata vicesindaca a Roma nel ticket con Michetti.