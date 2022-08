Elezioni 2022, Letta: “Destra vuole sfasciare il sistema”

(Adnkronos) – “La destra vuole sfasciare il sistema, dopo aver fatto cadere il governo Draghi oggi c’è un preavviso di sfratto al Quirinale”. Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Berlusconi si è autocandidato al Colle? “Berlusconi era il candidato del centrodestra a gennaio per il Quirinale, quella candidatura si è fermata come sappiamo. Il messaggio di oggi è quello”, la replica del segretario del Pd.

“La precisazione di Berlusconi mi sembra che sia assolutamente una conferma di quello che ha detto. Ha chiaramente detto ‘Mattarella te ne devi andare’. Il messaggio – spiega ancora Letta – è chiaro”.

“E’ evidente – ha poi sottolineato il dem – che esiste una fortissima preoccupazione legata non soltanto al passato, noi non facciamo una campagna elettorale sul fascismo, ma per i valori di quel partito che sono legati all’oggi. In Europa le relazioni della Meloni su basano su quattro interlocutori: Orban, il Pis polacco, Vox e la Le Pen”.