Elezioni 2022, Ilaria Cucchi: “Mi candido per portare battaglia diritti in politica”

(Adnkronos) – “Io non sono una politica ma di fatto faccio da tanto tempo la politica vera, quella in mezzo alla gente, e ho imparato che si parla di tutto tranne che dei diritti, per questo mi piacerebbe portare nella politica la mia battaglia, per fare qualcosa di concreto”. Così all’Adnkronos Ilaria Cucchi commenta la sua candidatura con Sinistra Italiana ed Europa Verde alle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre.

“Ringrazio Nicola Fratoianni per questa opportunità e tutte le persone per le quali rappresento una speranza. Da soli non si fa nulla – aggiunge Ilaria Cucchi che in questi anni si è battuta per avere giustizia per la morte di suo fratello Stefano – e per questo il mio grazie va a tutti coloro che mi sono stati accanto in questi anni a partire da Fabio Anselmo”.