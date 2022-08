Elezioni 2022, Grillo sfotte la Lega: “Credo? E’ marca di rasoio per calli”

(Adnkronos) – “Credo leghista: fuori i duroni dall’Italia”. Lo scrive su Twitter il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, postando la foto di un taglia-calli, per prendere in giro la Lega. Battuta difficile da comprendere, a meno di sapere che “Credo”, il motto scelto dalla Lega per questa campagna elettorale, è anche il nome di una marca che produce rasoi per calli e altri accessori per la pulizia personale.