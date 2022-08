Elezioni 2022, ecco lo slogan M5S

(Adnkronos) – “Dalla parte giusta – Cuore e coraggio per l’Italia di domani”. Questo, apprende l’Adnkronos, sarà lo slogan della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il ‘claim’ ricalca le parole pronunciate ieri al Viminale dal leader pentastellato Giuseppe Conte, che affiggendo in bacheca il simbolo del M5S ha detto, rivolgendosi ai cronisti: “Guardate che rosso cuore, il coraggio lo mettiamo noi”.