Elezioni 2022: Cucchi candidata a Firenze, Soumahoro a Modena

(Adnkronos) – Ilaria Cucchi sarà candidata nel collegio uninominale per il Senato a Firenze, Aboubakar Soumahoro nel collegio uninominale per la Camera a Modena. Entrambi saranno alla guida delle liste in più di un collegio uninominale. L’annuncio, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, è arrivato oggi in occasione della presentazione del programma dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana.