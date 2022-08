Elezioni 2022, Conte: “Sondaggi ci danno in forte crescita”

(Adnkronos) – “Non è un segreto che gli ultimi sondaggi” per le elezioni politiche “ci danno in significativa crescita”. E’ quando ha detto a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe Conte. “Io sono molto prudente, non lavoro con i sondaggi sul tavolo”, dice a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe Conte.

Al Meeting di Rimini, rivela poi ospite di Lucia Annunziata, “non mi hanno invitato. Perché? Dovrebbe chiederlo a chi ha fatto gli inviti. Evidentemente io e il M5S non siamo potenti… Esiste questa conventio ad excludendum, ce ne faremo una ragione”.

“Siamo una forza politica scomoda, lo siamo sempre stati, anche quando io non c’ero…” dice lamentando la sua esclusione dal confronto tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. “Con me il M5S continuerà a essere una forza politica scomoda. Ci sono contesti in cui diventa scomodo che partecipi anche il M5S e il suo leader. Non siamo accomodanti col sistema, non lo scopriamo oggi”.

“La formazione delle nostre liste sta andando bene, anche se è una situazione molto complessa: c’è da riempire tantissime caselle, con nominativi che non possono essere semplicemente di uomini e donne così. Devono essere persone che garantiscono di poter portare avanti un’azione politica, le nostre battaglie”.

I 15 del listino fedelissimi di Conte? “Chiara Appendino è fedelissima di Conte? Patuanelli è fedelissimo di Conte o del Movimento? Sono persone che stavano prima di me e hanno fatto battaglie con il Movimento ben prima che arrivassi io. Scarpinato, che è stato collega di Falcone e Borsellino, Federico Cafiero de Raho, lo stesso De Santoli, prorettore della Sapienza, cosa sono? Amici di Conte?” dice Conte. “Noi siamo molto più progressisti del Pd e lo abbiamo dimostrato con i fatti” conclude.