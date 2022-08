Elezioni 2022, Conte: “No a Dad contro caro energia, ragazzi hanno già dato”

(Adnkronos) – “Lo chiariamo subito: il Movimento 5 Stelle non è affatto favorevole alle proposte che iniziano a circolare che prevedono riduzioni di orario e ritorno alla Dad nelle scuole per risparmiare energia. Altro discorso è valutare con i dirigenti scolastici la possibilità di una redistribuzione dell’orario scolastico che, in un quadro integrato col sistema dei trasporti, possa generare economie di sistema. I nostri ragazzi hanno già dato”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.

“È una generazione che ha già sofferto di un’offerta formativa compromessa e di occasioni di socialità mancate – prosegue l’ex premier -. Non si facciano pagare alla scuola le conseguenze della crisi energetica. Negli ultimi due anni la scuola ha subito troppo: questo deve essere l’anno della piena normalità, della ripartenza e del rilancio”.