(Adnkronos) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è appena arrivato al Viminale per depositare il simbolo per le elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. L’ex presidente del Consiglio, accompagnato dall’ex reggente e senatore Vito Crimi, sta consegnando ai funzionari del ministero dell’Interno i documenti per la presentazione del contrassegno del Movimento 5 Stelle.