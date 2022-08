Elezioni 2022, Calenda: “Letta-Meloni impongono confronto Tv a 2”

(Adnkronos) – “Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e Corriere che sono pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom”. E’ quanto scrive sui social Carlo Calenda, leader di Azione.

“Accettare diktat da due dei quattro leader delle coalizioni – afferma Calenda – è una violazione della parità di trattamento che i media offrono in ogni Paese democratico. E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese. Chiediamo pertanto formalmente al Corriere e alla Rai di organizzare un confronto a quattro e di non sottostare a richieste inaccettabili da parte di Meloni e Letta che ledono la democrazia”.

“Neanche in Russia – incalza in un altro post commentando il faccia a faccia previsto tra Meloni e Letta il 22 settembre a ‘Porta a Porta’ il leader centrista – la televisione pubblica organizzerebbe un confronto due giorni prima del silenzio elettorale escludendo due coalizioni. Intervenga subito l’Agcom, il Cda Rai e Fuortes. E a Enrico Letta dico – conclude Calenda – è questa roba qui che insegnavi in Francia? Vergogna”.