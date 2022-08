(Adnkronos) – “Berlusconi non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, su Twitter. “Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé”, aggiunge Calenda.

Oggi Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital, ha detto che “se entrasse in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”.