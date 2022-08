Elezioni 2022, Calenda a Letta: “Ti sei fregato da solo” – Video

(Adnkronos) – Caro Enrico Letta, nessuno ti ha fregato. Ti sei fregato da solo. E questo per un leader politico è molto più grave. Cortesemente chiudiamo questa storia. Abbiamo entrambi da lavorare”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter. E nel video allegato Calenda aggiunge: “Mi sono profondamente stancato, caro Enrico Letta, di sentire attacchi personali, o di sentirmi dire che ti ho dato la fregatura. E’ giusto che i tuoi elettori sappiano che te la sei data totalmente da solo la fregatura. Sapevi perfettamente – aggiunge l’ex ministro – che non avrei accettato un altro patto, che solo una mente molto confusa può pensare di fare, prima di firmare su una agenda Draghi, e poi firmare un altro patto con chi dice che l’agenda Draghi non esiste. Te l’ho detto giovedì in riunione, te l’ho scritto su Whatsapp venerdì, ho chiamato Franceschini sabato, e tu hai concluso il patto come se niente fosse per una semplice ragione: pensavi che non avendo con certezza l’esenzione delle firme, non ci saremmo mai alleati con Renzi e non saremmo mai andati fuori. Questa è la storia”.