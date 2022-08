Elezioni 2022, Calenda a Letta: “Appello non è risposta, vediamoci oggi”

(Adnkronos) – “Enrico Letta sei troppo intelligente per considerare questo appello una risposta. Vediamoci oggi con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell’altro. Così ci facciamo male tutti. A dopo”. Così Carlo Calenda risponde via Twitter all’appello del Pd in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

“L’appello della segreteria del Pd non rappresenta una risposta ai temi politici che abbiamo posto ieri al segretario Letta – affermano i segretari di Azione e +Europa, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova – Risulta poco credibile, peraltro, il riferimento a una alleanza nel solco di Draghi mentre si mantiene come prioritario l’accordo con forze che sono state sempre all’opposizione del governo Draghi. Vedremo se una risposta ci sarà e quale sarà. Restiamo in attesa”.