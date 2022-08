Elezioni 2022, botta-risposta tra Makkox e Salvini

(Adnkronos) – “Un ‘artista’ di sinistra, educato e democratico, dice che Italiani sono “popolo di ignoranti” se votano per Lega e destra. Gli rispondiamo con un sorriso, con lavoro e idee per far tornare grande l’Italia. Bacioni… che poi da Makkox a Maalox è un attimo. #25settembrevotoLega”. Così Matteo Salvini su Twitter commenta l’intervista del fumettista di Propaganda live.

Pronta la replica di Makkox: “Dopo la lettera di complimenti di Mattarella è la seconda più grande soddisfazione della mia vita: la card di Salvini (che stamperò e mi farò firmare in uno dei suoi futuri comizi da ministro in tour per l’Italia, se non mi si caricherà prima la digos :)))”, ironizza il vignettista.

Ma il leader della Lega ne ha anche per l’intesa raggiunta dal centrosinistra: “Tutti insieme appassionatamente. #pattoperlapoltrona”, scrive su Twitter, postando un foto-montaggio con undici politici dello schieramento, a partire da Enrico Letta.