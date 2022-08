Elezioni 2022, botta e risposta Calenda-Bettini

(Adnkronos) – Botta e risposta social tra il leader di Azione Carlo Calenda e l’esponente dem Goffredo Bettini. Tra i tanti commenti al suo strappo con il Pd, Calenda questa mattina sceglie proprio quello di Bettini, al quale indirizza un apposito tweet. Bettini aveva accusato l’ex ministro dello sviluppo economico di “inaffidabilità e spregiudicatezza”.

La replica di Calenda è secca: “Goffredo, facciamo una cosa, ne parliamo dopo che tu avrai ripetuto come un mantra Thailandese ‘ho sbagliato a pensare che Conte fosse il nuovo Prodi’ venti volte e siamo a posto cosi. Poi parliamo di alleanze elettorali”.

Arriva la contro risposta di Bettini: “Caro Carlo, riparliamone quando avrai capito che il mantra è una pratica induista che non c’entra niente con la Thailandia. Che è buddista e in piccola parte mussulmana. Ancora una volta, non solo in politica, sei in errore”.