(Adnkronos) – “Vedo i prodromi di una campagna bruttissima, fatta per l’ennesima volta di demonizzazione. A sinistra non riescono a dire altro, perché su ogni altro tema sono lacerati. Da parte nostra invece parleremo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l’Italia”. Lo scrive su Twitter Silvio Berlsuconi.