Elezioni 2022, Berlusconi schiera Rita Dalla Chiesa in Puglia

(Adnkronos) – Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è Rita Dalla Chiesa, primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos danno Dalla Chiesa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli.Dalla Chiesa correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta.

Il coordinatore regionale, il deputato Mauro D’Attis, guiderebbe il listino nel collegio di Brindisi-Lecce- Galatina e dietro di lui ci sarebbe Matilde Siracusano. D’Attis è anche nel maggioritario di Brindisi, sempre a Montecitorio. capolista al Senato al proporzionale (Foggia-Andria-Bari-Taranto-Lecce) c’è la senatrice Licia Ronzulli, fedelissima del Cav. L’ex sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, uno dei legali storici di Silvio Berlusconi, dalla Camera ‘trasloca’ al Senato: si presenterà nell’uninominale di Andria.

PUGLIA – “Territorio, consensi, curriculum evocativi di precisi valori di Forza Italia: abbiamo appena depositato le liste della squadra azzurra per le prossime elezioni politiche. Una squadra forte e competitiva, in linea con quanto indicato dal nostro presidente Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani, fatta di persone competenti, autorevoli, con un largo consenso, radicamento sul territorio ed una storia pregna di significato”. Lo rendono noto il commissario regionale di Forza Italia in Puglia, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani, entrambi parlamentari uscenti, che stamattina hanno depositato in Corte d’Appello a Bari le liste dei candidati azzurri alle elezioni politiche. “Abbiamo la nostra senatrice Licia Ronzulli, che guida la squadra del Senato”, sottolineano.

“Abbiamo i sottoscritti, D’Attis alla Camera e Damiani al Senato, assieme agli altri uscenti Francesco Paolo Sisto e Michele Boccardi, e all’eurodeputato Andrea Caroppo. Abbiamo i consiglieri regionali Giandiego Gatta e Vito De Palma, assieme al già consigliere in Puglia Domenico Damascelli e a tanti amministratori locali che hanno ottenuto risultati importanti nelle competizioni comunali. Ma abbiamo anche candidature di respiro nazionale – evidenziano D’Attis e Damiani – come quella di Rita Dalla Chiesa, volto noto della tv e figlia del generale Carlo Alberto, vittima di mafia. Assieme a questi nomi, c’è una squadra di persone che rappresentano tutte le province pugliesi, nessuna esclusa, già forti di consenso delle proprie comunità che da tempo lavorano per la crescita di Forza Italia. Siamo orgogliosi delle scelte compiute dal nostro partito: abbiamo messo in campo le migliori energie che, ne siamo certi, potranno dare il loro contributo di qualità all’interno delle istituzioni nazionali, in difesa – concludono – dei valori di Forza Italia e degli interessi esclusivi dei pugliesi ed italiani tutti”.

CALABRIA – Chiuse le liste di Fi in Calabria. Sarà capolista al Senato nel proporzionale Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto ed ex sindaco di Cosenza, seguito dalla deputata Maria Tripodi e dal consigliere regionale Giacomo Crinò.

Giuseppe Mangiavalori, attuale coordinatore regionale del partito, correrà in un seggio sicuro come capolista alla Camera: dietro di lui Fulvia Caligiuri, che ‘trasloca’ da palazzo Madama a Montecitorio; Sergio Torromino. Francesco Cannizzaro, responsabile del Sud e coordinatore provinciale a Reggio Calabria, si presenterà nel collegio uninominale Reggio-Locri della Camera. Il capogruppo in Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, considerato fedelissimo di Cannizzaro, correrà nel maggioritario di Piana-Vibo.