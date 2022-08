Elezioni 2022, Berlusconi: “Pensione minima a 1000 euro anche a casalinghe”

(Adnkronos) – “Forza Italia rappresenta la parte cristiana, europeista e atlantica del centrodestra. Quindi le nostre priorità sono la lotta all’oppressione fiscale con una flat tax al 23% e poi la lotta contro l’oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive e infine la lotta contro l’oppressione giudiziaria realizzando finalmente la separazione delle carriere”. Così Silvio Berlusconi in un video sui social in cui sintetizza i punti cardini del programma di Fi. “A queste cose aggiungo una particolare attenzione per i più deboli: i giovani a cui occorre dare opportunità e non sussidi e poi gli anziani” con la proposta di pensione minima a 1000 euro da estendere anche alle casalinghe, “quella particolare categoria che non ha pagato contributi ma ha duramente lavorato in casa, parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne”. Infine “l’ambiente per cui abbiamo messo a punto un piano molto ampio”.