DS 3 Crossback: cambio di denominazione col restyling?

In vista del restyling di metà carriera, in programma l’anno prossimo, potrebbe cambiare la denominazione della DS 3 Crossback. Infatti, come già avvenuto con la DS 7 Crossback, la cui versione restyling è rappresentata dalla nuova DS 7, potrebbe essere commercializzata semplicemente come DS 3.

Tuttavia, per il premium brand francese di Stellantis sarebbe il ritorno della suddetta sigla alfanumerica, in quanto ha già identificato la sportiva utilitaria a tre porte. Esteticamente, invece, la nuova DS 3 sarà riconoscibile per la carrozzeria SUV coupé di piccole dimensioni.

Tra le novità della nuova DS 3 figurerà la tecnologia Mild Hybrid da 48V, destinata al motore a benzina 1.2 PureTech che sarà abbinato anche al cambio automatico e-DCT a doppia frizione. Inoltre, dovrebbe essere confermato il propulsore diesel 1.5 BlueHDi. Infine, la configurazione E-Tense a propulsione elettrica sarà accreditata della potenza di 143 CV, nonché dell’autonomia massima di circa 400 km.