Dove puoi guardare in streaming la maggior parte delle partite di calcio? (grafico dati)

Dove puoi guardare in streaming la maggior parte delle partite in calcio? Con l’avvio della stagione calcistica, riparte anche la stagione televisiva legata allo sport più amato dagli italiani.

Guardare le partite di calcio in TV

Sky é il servizio streaming perfetto per avere la maggior parte delle partite di calcio in streaming in Italia.

Trasmette le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 e trasmette circa il 30% delle partite di Serie A per soli €30.90 al mese.

Se è solo interessato alla Serie A non c’é modo di evitare DAZN, che trasmette tutte le partite. Qui il costo è di 29.99 Euro al mese.