DHgate per festeggiare il suo 18° anniversario annuncia offerte con accesso anticipato a coupon esclusivi, all’80% di sconto e a pacchetti di buoni extra del valore di 10 milioni di dollari

PECHINO–(BUSINESS WIRE)–DHgate si prepara a festeggiare i suoi 18 anni di attività tra il 16 e il 30 agosto 2022. Per assaporare l’emozione di poter scegliere tra un’ampia selezione di offerte, i clienti usufruiranno di sconti fino all’80% e di un pacchetto di buoni extra da 180 dollari USA che possono suddividere, ad esempio per i prodotti più diffusi e per i casalinghi. Le categorie proposte includono elettronica di largo consumo e dispositivi intelligenti, ma anche borse, abbigliamento e calzature. Oltre alle grandi offerte e ai ricchi pacchetti di coupon, durante i saldi per i festeggiamenti di quest’anno sono disponibili anche sconti di diverse entità, ribassi sulle vendite e servizi personalizzabili. Per consultare la guida all’acquisto fare clic qui.

Sconti a più livelli, oltre a pacchetti di coupon del valore di oltre 10 milioni di dollari, ribassi e altro ancora

Il 16 agosto, data di inizio dei saldi per l’anniversario, saranno messi a disposizione dei clienti pacchetti di coupon per oltre 10 milioni di dollari, sconti di varia entità, numerose selezioni di prodotti da 1 dollaro, un’estrazione a sorte, offerte speciali sui migliori brand e altro ancora. Ecco un’anteprima delle imperdibili offerte in occasione di questi festeggiamenti:

Vari livelli di ribassi disponibili in tutti i negozi (sconto da 6 dollari su una spesa di oltre 99 dollari; sconto da 19 dollari su una spesa di oltre 249 dollari; sconto da 59 dollari su una spesa di oltre 599 dollari).

80% di sconto e un pacchetto di coupon extra da 180 dollari per suddividere gli incentivi su un’ampia selezione di prodotti.

Offerte speciali limitate su prodotti da 1 dollaro.

Gli utenti non VIP possono giocare e concorrere all’estrazione gratuita di un iPhone 13, monete DH e altro ancora.

Shopping in streaming in diretta con gli influencer per risparmiare fino all’80% su tutti gli articoli presentati nel video.

I nuovi clienti e i VIP possono esaminare e richiedere rispettivamente coupon e sconti esclusivi.

Offerta speciale sui migliori brand internazionali e sui prodotti all’ingrosso personalizzati più venduti

I più diffusi marchi internazionali, tra cui Xiaomi, Huawei, Lenovo, Mecool, TG & Hako, Beelink e OPPLE, mettono a disposizione numerosi coupon e sconti speciali, per aiutare i clienti a risparmiare fino al 60% e a prendere parte al divertimento dei festeggiamenti per i 18 anni di attività di DHgate.

A riconoscimento del consistente sostegno degli acquirenti all’ingrosso internazionali, DHgate istituirà un bazar ad hoc formato da una serie di fornitori partecipanti che offriranno un’ampia gamma di prodotti, tra cui computer, comunicazioni ed elettronica di largo consumo (3C), giocattoli, abbigliamento, cosmetici, casa e giardino, illuminazione e altro ancora. I prodotti all’ingrosso più venduti, inoltre, consentono di usufruire anche di servizi personalizzati e di un’eccellente garanzia della supply chain.

Spedizioni rapide in 72 ore e garanzia di rimborso, per una miglior esperienza d’acquisto

DHgate non solo si impegna a fornire prodotti di qualità a prezzi competitivi, ma presta anche un’attenzione continua al miglioramento della velocità di spedizione e all’esperienza di shopping. Quest’anno DHgate proporrà un’ampia gamma di prodotti elettronici e di categorie essenziali, tra cui computer, comunicazioni ed elettronica di largo consumo (3C), casa e giardino, illuminazione, ufficio e scuola, impresa e industria, elettrodomestici, giocattoli e regali, oltre a categorie di tendenza nella moda, come calzature, borse, sport e abbigliamento per esterno, abiti, accessori fashion e altro ancora, con spedizione rapida in 72 ore per l’assortimento da un unico punto, compresa la spedizione da magazzini locali per garantire consegne più convenienti della merce.

Per migliorare la soddisfazione dei clienti nell’ambito dei pagamenti, DHgate consentirà agli acquirenti di richiedere direttamente un rimborso nel caso in cui il venditore non riuscisse a evadere l’ordine entro 2 ore dal pagamento. E i consumatori possono richiedere il rimborso anche quando i venditori non sono in grado di spedire la merce entro i tempi promessi.

“Siamo molto contenti di celebrare il 18° anniversario di DHgate insieme ai nostri consumatori e venditori di tutto il mondo! Per i festeggiamenti di quest’anno, DHgate propone offerte incredibili e servizi migliorati, per rispondere alle esigenze dei clienti di tutto il mondo in questi tempi di post-pandemia”, ha dichiarato Allen Wang, vicepresidente del Centro marketing per gli utenti globali di DHgate.

“Ci impegniamo a fondo per fornire non solo prodotti affidabili, ma anche supply chain affidabili e servizi di consegna efficaci per i nostri clienti. Ritengo che continueremo a offrire vantaggi agli acquirenti non solo durante la campagna per il nostro 18° anniversario, ma anche in futuro”.

OCCASIONI IMPERDIBILI

50% di sconto sul caricatore wireless automatico da auto per cellulari, link

50% di sconto sulla striscia luminosa USB a LED,link

50% di sconto sui pantaloncini sportivi da uomo, link

30% di sconto sulla tavola da sup gonfiabile, link

Oltre il 50% di sconto sui pantaloni da yoga da donna, link

Oltre il 20% di sconto sul monopattino elettrico Xiaomi Mi Lite, link

Informazioni su DHgate

Fondata nel 2004, DHgate è diventata il principale marketplace per l’e-commerce transfrontaliero B2B della Cina. Attraverso le nostre attività e uffici globali, anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, raggiungiamo milioni di persone con prodotti e servizi affidabili. Al 31 dicembre 2021, DHgate ha servito più di 46 milioni di acquirenti registrati di 223 paesi e regioni, mettendoli in contatto con oltre 2,4 milioni di venditori in Cina e altri paesi, con più di 37 milioni di inserzioni annue in tempo reale sulla piattaforma. Per ulteriori informazioni visitare il sito dhgate.com e seguire l’azienda con@DHgate.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Harry Wang



Tel.: (86) 10 – 8202 8870 interno 8284



harrywang@dhgate.com

Georgina Lv



Tel.: (86) 10 – 8202 8870 interno 8908



lvchenxing@dhgate.com