Dacia Sandero: col restyling sarà anche ibrida

Nel corso del 2025, la Dacia Sandero sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la concept car Bigster, sia per la variante standard Streetway che per la configurazione Stepway con lo stile da SUV.

A livello di motorizzazioni, per la nuova Dacia Sandero restyling sarà confermata l’attuale gamma che prevede il propulsore a benzina 1.0 SCe aspirato da 65 CV di potenza, più il motore di pari alimentazione 1.0 TCe sovralimentato nelle versioni da 90 CV e 100 CV, quest’ultima proposta solo come Eco-G a GPL.

Tuttavia, con il rinnovamento stilistico della Dacia Sandero dovrebbe partire l’elettrificazione della vettura. Infatti, potrebbero debuttare l’unità a benzina 1.0 TCe da 110 CV di potenza con la tecnologia Mild Hybrid da 12V e l’inedita configurazione E-Tech Hybrid a propulsione ibrida Full Hybrid da 145 CV di potenza complessiva.