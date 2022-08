Cristiano Ronaldo: “Tante bugie sul mio futuro, presto saprete la verità”

(Adnkronos) – “Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”. Cristiano Ronaldo si sfoga così in un post su Instagram. Il 37enne fuoriclasse portoghese del Manchester United è al centro di numerosi rumors di mercato, complice anche l’avvio shock dei Red Devils in Premier League con due pesanti ko nelle prime due giornate.