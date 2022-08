Covid Usa, via libera a vaccini aggiornati Pfizer e Moderna contro Omicron 4-5

(Adnkronos) – Via libera, negli Stati Uniti, ai vaccini aggiornati di Pfizer-BioNTech e Moderna contro Omicron 4 e 5. La Fda ha annunciato di aver autorizzato le formulazioni aggiornate dei due prodotti, da somministrare come booster almeno due mesi dopo la vaccinazione primaria o il richiamo già effettuato. Si tratta di vaccini bivalenti, che contengono due componenti di Rna messaggero (mRna) del virus Sars-CoV-2, uno del ceppo originale e l’altro comune ai lignaggi BA.4 e BA.5.

Il vaccino di Moderna è autorizzato per l’uso come booster per le persone d’età pari o superiore a 18 anni, quello di Pfizer-BioNTech per gli ‘over 12’.