Covid oggi Piemonte, 1.549 contagi: bollettino 1 agosto

(Adnkronos) – Sono 1.549 di cui 1.507 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 14.247 di cui 13.748 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,9%. I ricoveri ordinari sono 567 (+ 4 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 12, uno in più rispetto a ieri. Nessun decesso è stato segnalato di paziente con diagnosi di Covid.