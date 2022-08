Covid oggi Lombardia, 783 nuovi casi e 13 morti: bollettino 16 agosto

(Adnkronos) – Sono 783 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione di oggi 16 agosto 2022. Si registrano altri 13 decessi. Il tasso di positività è del 10%. In particolare, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: sono 30 nelle ultime 24 ore (-1), mentre aumentano i ricoveri non in terapia intensiva, 917 nelle ultime 24 ore (+12).

Sul territorio della provincia, ammontano a 185 i nuovi casi registrati a Milano, di cui 89 a Milano città. Sono 71 i casi a Bergamo, 150 a Brescia e 32 a Como. A Cremona sono stati rilevati 27 nuovi casi, a Lecco 14, a Lodi 15, a Mantova 44. Nella provincia di Monza e Brianza sono 74, a Pavia 49, a Sondrio 15 e a Varese 58.