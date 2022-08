Covid oggi Lombardia, 3.017 contagi e 18 morti. A Milano città 297 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 3.017 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 18 morti per un totale di 42.172 decessi da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.504 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15,4%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 715, 42 in meno da ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 22, uno in meno di ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 822 di cui 297 a Milano città. A Bergamo 315, a Brescia 518, a Como 154, a Cremona 103, a Lecco 119, a Lodi 48, a Mantova 144, a Monza e Brianza 219, a Pavia 201, a Sondrio 69 e a Varese 239.