Covid oggi Italia, 8.944 contagi e 70 morti: bollettino 16 agosto

(Adnkronos) – Sono 8.944 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70 morti. Da ieri i tamponi processati sono stati 63. 549 con un tasso di positività al 14%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 299 in totale e due in meno di ieri, mentre salgono i ricoveri pari a 7.544 in totale, 40 in più rispetto a ieri.



LAZIO – Sono 614 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Registrati 5 morti. I casi a Roma città sono a quota 361. I ricoverati sono 805 (-9), 50 le terapie intensive e 2.043 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%.

Nel dettaglio, la Asl Roma 1 registra 127 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 112 i nuovi casi e 3 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 16 i nuovi casi e 0 i decessi; la Asl Roma 5 registra 47 nuovi casi e 1 decesso e nella Asl Roma 6 sono 55 i nuovi casi e 0 i decessi.



Nelle province si registrano 135 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 42 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Latina 53 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Rieti sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl di Viterbo sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

TOSCANA – Sono 223 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 agosto. Si registra inoltre un altro morto. Nella regione sono 1.361.089 i casi di positività al Coronavirus, 51 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 172 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 1.266.298 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 279 tamponi molecolari e 2.112 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 372 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 84.227, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 448 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 76 anni.

L’età media dei 223 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (14% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (51 confermati con tampone molecolare e 172 da test rapido antigenico). Sono 373.256 i casi complessivi ad oggi a Firenze (28 in più rispetto a ieri), 91.534 a Prato (4 in più), 107.388 a Pistoia (17 in più), 67.741 a Massa (39 in più), 144.983 a Lucca (30 in più), 157.836 a Pisa (20 in più), 122.788 a Livorno (17 in più), 123.102 ad Arezzo (31 in più), 97.612 a Siena (19 in più), 74.294 a Grosseto (18 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 52 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 103 nella Nord Ovest, 68 nella Sud est. La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 36.857 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 36.311 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Pisa con 37.761 casi x100.000 abitanti, Lucca con 37.760, Firenze con 37.384, la più bassa Grosseto con 34.104.

Complessivamente, 83.779 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (152 in meno rispetto a ieri, meno 0,2%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 448 (3 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%), 20 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 1.266.298 (377 in più rispetto a ieri, più 0,03%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.266.298 (377 in più rispetto a ieri, più 0,03%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi, 16 agosto 2022, 494 ulteriori contagi da Coronavirus, di cui 452 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 780 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 137 ( + 8 ). 17997 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 90 ). Si registrano 2 decessi: una donna di 98 anni e un uomo di 74, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella provincia del Sud Sardegna.