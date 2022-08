Covid oggi Italia, 31.088 contagi e 98 morti: bollettino 30 agosto

(Adnkronos) – Sono 31.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 98 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 208.996, con il tasso di positività al 14,9%. In calo i ricoveri (-204) e terapie intensive (-3).



Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LAZIO – Sono 2.362 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 30 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.085. “Oggi nel Lazio su 3.757 tamponi molecolari e 13.719 tamponi antigenici per un totale di 17.476 tamponi, si registrano 2.362 nuovi casi positivi (+1.543), sono 6 i decessi (-1), 558 i ricoverati (-56), e 45 le persone nelle terapie intensive (+1) e 6.964 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%”, comunica, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 391 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 451 i nuovi casi e 3 i decessi. Nella Asl Roma 3, sono 243 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 4 sono 83 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 5 sono 198 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 6 sono 215 i nuovi casi e nessun decesso.

LOMBARDIA – Sono 4.875 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino della Regione di oggi, 30 agosto 2022. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Milano città sono 488. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 31.660 tamponi, di cui è risultato positivo il 15,3%. Stabile a 21 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 659 (-8) quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari.

Nel dettaglio in provincia di Milano i contagi sono oggi 1.448. Seguono le province di Brescia (+628), Bergamo (+470), Varese (+433), Monza e Brianza (+416), Como (+313), Pavia (+278), Mantova (+266), Cremona (+188), Lecco (+150), Lodi (+105) e Sondrio (+84).

TOSCANA – Sono 1.538 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 214 confermati con tampone molecolare e 1.324 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Dei nuovi decessi, 4 sono uomini e 10 donne con un’età media di 88,1 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.281.765 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.004 tamponi molecolari e 10.083 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,9% è risultato positivo. Sono invece 2.249 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 83.276, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 302 (16 in più rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (stabili). Questi i dati relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.307 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 30 agosto 2022, in Emilia-Romagna su un totale di 13.813 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.032 molecolari e 7.781 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 9,5%. Lo riferisce il bollettino della Regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 33 (+1 rispetto a ieri, +3,1%), l’età media è di 67,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.054 (-26 rispetto a ieri, -2,4%), età media 75,4 anni. Si registrano 7 decessi.

ABRUZZO – Sono 1.231 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 30 agosto 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 538.837. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (dei deceduti comunicati in data odierna un caso di Teramo è relativo ai giorni passati) e si attesta a 3.631. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 508.656 dimessi/guariti (+745 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.550 (-63 rispetto a ieri). Di questi, 140 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1052 tamponi molecolari (2.453.237 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5.475 test antigenici (4250379).

SARDEGNA – Sono 722 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 agosto. Si registrano inoltre altri 7 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4223 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 101 ( come ieri ). Sono 11.039 i casi di isolamento domiciliare (-777). Si registrano 7 decessi: 1 uomo di 93 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 97 anni, residente nella provincia di Nuoro; 1 uomo di 87 anni, residente nella provincia di Oristano e 4 uomini di 80, 82, 83 e 88 anni, residenti nella provincia di Sassari.