Covid oggi Italia, 19.470 contagi e 63 morti: bollettino 21 agosto

(Adnkronos) – Sono 19.470 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 63 morti.



Nelle ultime 24 ore sono stati 118.520 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 16,4% in leggero rialzo rispetto al 14,8% di ieri. In calo i ricoveri con sintomi, 86 in meno da ieri per un totale di 6.442, mentre sono in crescita le persone in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri per un totale di 262.

SARDEGNA – Sono 338 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti, uno nella Asl di Cagliari e l’altro in quella di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2491 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 125, 4 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 14.784 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.727 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri si è registrato un morto che porta il totale delle vittime a 17.796. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.686 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,4%. Da ieri sono guarite 3.238 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 33, 3 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.134, 11 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna a 303, seguita da Modena a 246, Reggio Emilia a 229, Parma a 167 e Ravenna a 155. Rimini, poi, a 144, Ferrara a 139, Piacenza a 129, Cesena a 89 e Forlì a 73. In isolamento domiciliare 26.305 persone.

TOSCANA – Sono 888 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 agosto. Si registra inoltre un altro morto. In Toscana sono 1.367.092 i casi di positività al Coronavirus, 888 in più rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 658 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.273.367 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.028 tamponi molecolari e 5.576 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,4% è risultato positivo. Sono invece 1.412 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 83.118, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 91 anni”. Lo comunica la Regione Toscana.