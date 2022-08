Covid oggi Italia, 18.813 contagi e 121 morti: bollettino 1 agosto

(Adnkronos) – Sono 18.813 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 121 morti.

I tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore sono 105.839 (204.903 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 17,8%. In crescita i ricoverati con sintomi (+28 da ieri per un totale di 10.527) e le persone in terapia intensiva (+10 da ieri per un totale di 398). Sono 1.254.753 gli attuali positivi (-21.730) e 21.059.545 le persone contagiate da inizio pandemia.

COVID OGGI ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE



Lombardia – Sono 1.721 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 11.626, per un tasso di positività del 14,8%. I morti sono stati 25. I ricoverati negli ospedali sono 1.399 (-17) e quelli in terapia intensiva 53 (+2). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 524, di cui 252 a Milano città. A Bergamo 166, a Brescia 284, a Como 63, a Cremona 59, a Lecco 29, a Lodi 49, a Mantova 81, a Monza e Brianza 179, a Pavia 135, a Sondrio 11 e a Varese 53.

Lazio – Sono 1.853 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti. “Oggi nel Lazio, su 2.818 tamponi molecolari e 9.237 tamponi antigenici per un totale di 12.055 tamponi, si registrano 1.853 nuovi casi positivi (-1.442); sono 15 i decessi (+12), 1.107 i ricoverati (+3), 68 le terapie intensive (+2) e +6.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 953”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Emilia Romagna – Sono 2.599 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 1 agosto 222, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 7.807 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.615 molecolari e 4.192 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,2%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 51 (+2 rispetto a ieri, +4,1%), l’età media è di 64,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.772 (+48 rispetto a ieri, +2,8%), età media 75,4 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,3 anni.

Toscana – In Toscana sono 633 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 agosto 2022, che portano il totale a 1.339.091 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono stati eseguiti 534 tamponi molecolari e 3.112 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 677 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 77,5 anni.

I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.235.300 (92,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 93.366, -0,2% rispetto a ieri.

Abruzzo – Sono 859 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 508.039, sale invece a 3.543 il totale dei decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 456.213 dimessi/guariti (+811 rispetto a ieri).

Sardegna – Sono 667 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.945 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( – 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 170 ( – 4 ) e 33.180 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 792 ). Dei 4 nuovi decessi: si tratta di due donne di 67 e 71 anni e un uomo di 88, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 75, residente nella provincia di Nuoro. Lo rende nota la Regione Sardegna.