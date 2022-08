Covid oggi Basilicata, 307 contagi: bollettino 18 agosto

(Adnkronos) – Sono 307 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 agosto 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.189 tamponi eseguiti. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 321 guarigioni. Prosegue il calo dei ricoverati per Covid-19, sono 37 di cui 1 in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.385.