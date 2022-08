Covid Napoli, nave Marina militare greca in quarantena: morta 19enne

(Adnkronos) – La nave Kanaris della Marina militare greca è in quarantena in rada nel golfo di Napoli dopo la morte di una militare di 19 anni, risultata positiva al Covid al secondo tampone. La 19enne era stata portata d’urgenza all’Ospedale del Mare ed è morta la scorsa notte. Altri due militari sono ricoverati all’ospedale Cotugno, dove sono stati sottoposti a tampone il cui esito è atteso a breve. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda è in corso una riunione in Prefettura alla quale partecipano rappresentanti dell’Usmaf, Ufficio di sanità marittima.