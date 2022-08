Cosmetici naturali: cosa sono e perché sceglierli

L’importanza della cura di sé ha portato alla ribalta l’uso dei cosmetici naturali. Si tratta di prodotti che vengono realizzati usando ingredienti biologici e che dunque si distinguono da quelli standard per la composizione.

Gli esperti di settore definiscono la cosmesi biologica come una scelta etica e salutare, che accompagna la nostra vita e rende migliore la nostra pelle con poco. I vantaggi nell’uso dei cosmetici naturali non sono pochi, e per questo vogliamo ricordartene alcuni.

Composizione naturale

La prima cosa che dobbiamo mettere in evidenza sulla cosmesi naturale è la composizione dei prodotti. Questi ultimi infatti sono privi di siliconi, di petrolati, di sostanze nocive come i parabeni. Questi ingredienti elencati sono presenti in quasi tutti i cosmetici artificiali perché permettono di mantenerli integri più a lungo. Che si tratti di bagnoschiuma, crema idratante, shampoo o maschere viso, i prodotti per la cura della persona sono molto trattati (per tale ragione si dovrebbe sempre leggere quanto scritto sulle etichette dei prodotti).

Ad ogni modo nei cosmetici biologici, ma più in generale nei prodotti BIO, si trova una percentuale pari al 95% di ingredienti naturali, il 20% dei quali provenienti da agricoltura biologica. Per essere etichettati come naturali, questi prodotti di cosmesi vengono sottoposti a rigido controllo, al cui termine soltanto potranno beneficiare della certificazione attestante la natura del prodotto.

Alleati della pelle e degli animali

I cosmetici naturali fanno respirare la nostra pelle. Se infatti siliconi e petrolati spesso agiscono otturando I pori, i prodotti biologici liberano la pelle dalle impurità. Per cui non si rischia più di trattenere gli agenti chimici provocando secchezza ed irritazione della pelle. Precisiamo altresì che data la composizione naturale a 360 gradi, questi prodotti non provocano allergie a meno che il soggetto non sia allergico di suo ad un prodotto naturale.

Per gli amanti degli animali, c’è una bella notizia. Stiamo parlando di prodotti che pur essendo dermatologicamente testati, non vengono sperimentati sugli animali, per cui sono tutti prodotti “cruelty free”.

Prodotti riciclabili e incontaminati

Continuiamo la carrellata dei vantaggi ricordando che la cosmesi naturale è alleata dell’ambiente. In primis viene conservata in confezione che si riciclano (puoi sia fare la differenziata che riusare con fantasia i flaconi), ma poi non contenendo sostanze tossiche fa bene sia a noi che all’ambiente. Non c’è niente di più bello che affidarsi a qualcosa di naturale che riesce ad entrare in sincro con l’ambiente.

Ricordiamo anche che parliamo di prodotti incontaminati: ebbene sì, perché anche i conservanti presenti nei cosmetici naturali sono biologici e non artificiali così da salvaguardare la durata del prodotto, senza comprometterne la qualità. E a proposito di qualità, come già anticipato, essa viene attestata dal rilascio di alcune certificazioni ad hoc, di enti specifici, che servono a garantire a pieno l’autenticità.

Portento vitaminico e a zero tossine

I cosmetici naturali sono un portento di minerali e vitamine, proprio perché la loro composizione viene pista in essere usando ingredienti biologici che devono rimanere dunque inalterati per fare la differenza. Ne consegue quindi che all’interno di questi prodotti non si trovano tossine, non si trovano scorie, e pertanto non fanno male. Capita infatti di avere delle reazioni avverse a prodotti artificiali in base alla sensibilità del proprio organismo. Questo con la cosmesi BIO non accade, perché l’epidermide non ha bisogno di proteggersi da sostanze esterne che fanno male. Dunque sono prodotti che si possono usare su pelle secca, su pelle grassa, su pelle sensibile, su pelle mista e così via.

Detto ciò, non resta che provare a dare uno sguardo nei negozi fisici o online per la cura della persona al fine di individuare il brand naturale più adatto alle proprie aspettative ed esigenze.