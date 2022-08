Confronto tv Meloni-Letta, Agcom: “Non rispetta par condicio”

(Adnkronos) –

Il confronto tv tra due soli leader – Giorgia Meloni e Enrico Letta – non rispetta la par condicio in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Ad affermarlo in una nota è l’Agcom in un comunicato al termine della riunione dell’Autorità a fronte di diverse segnalazioni ricevute in relazione alla preannunciata organizzazione della trasmissione Porta a Porta programmata per il 22 settembre, tra le quali quella del Presidente della Commissione di vigilanza Rai Barachini. Nel programma di Bruno Vespa, è previsto il confronto tra la leader di Fratelli d’Italia e il segretario del Pd.

“La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”.